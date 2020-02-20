МВД сделало все, чтобы граждане были защищены от потенциальных угроз, - Аваков об эвакуации украинцев из Китая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Самолет авиакомпании SkyUp, по решению правительственной комиссии, наконец, доставил наших граждан в аэропорт "Борисполь". Планировалось, что этот самолет приземлится в Харькове, но там был сильный туман. Поэтому, пока он в Борисполе дозаправляется", - сказал министр во время посещения аэропорта "Борисполь".

По словам министра, из Харькова уже специальным транспортом граждане, а их всего 45 граждан Украины и 27 иностранцев и 22 члена экипажа и полицейские и врачи, поедут в места, где будут проходить процедуру обсервации.

"Надеюсь, что эта процедура пройдет без проблем", - отметил он.

Аваков еще раз подчеркнул, что обсервация будет продолжаться 14 дней в Полтавской области в санатории Национальной гвардии в Новых Санжарах.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту "Харьков". ФОТО

"Отдельно обращаюсь к местным жителям, не нужно паниковать и верить фейкам. Мы сделали все, чтобы наши граждане были защищены от потенциальных угроз. Я рад сообщить, что все на борту самолета все здоровы, хорошо себя чувствуют, но немного заморенные. Это информация с борта самолета", - отметил министр.



Фото: сайт МВД

Глава МВД рассказал, что в Китае все проходили контроль, несколько человек сняли с рейса, у врачей были подозрения, что у них повышенная температура. По предварительной информации, уже сейчас понятно, что эти люди не инфицированы. У них просто была слабость.

Напомним, 19 февраля началась эвакуация украинских граждан из г. Ухань. В китайский город отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью. Известно, что наш самолет забрал граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.