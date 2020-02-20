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20.02.20 12:42

"Когда будут наказаны убийцы моего сына?": родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Часть участников Шествия Достоинства в память о Героях Небесной Сотни отправились под здание Офиса президента с целью потребовать от Владимира Зеленского обеспечения расследования преступлений против Евромайдана.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Шествие Достоинства в память о Героях Небесной Сотни, которое проходило в центре Киева, дошло до Аллеи Небесной Сотни. Перед митингующими выступил Владимир Голоднюк, отец убитого на Евромайдане Устима Голоднюка.

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"Я чувствую себя преданым. Неужели мы забыли о Достоинстве? Неужели мы забыли, как здесь смывали кровь с брущатки? Сегодня обращение ни к тем, кто пришел сюда, я обращаюсь к тем, кто сидит на диванах, кто продался за палку колбасы - неужели мы не имеем Достоинства, не понимаем, что мы украинцы? Мне звонили вчера, позавчера, приглашали на встречу к президенту, который внезапно выявил желание встретиться с родственниками Небесной Сотни. Потом приглашали на встречу к Генеральному прокурору. Я могу сказать, что с президентом и генпрокурором я могу встретитьсч лишь в суде, когда они будут сидет на с камье подсудимых, потому что у меня есть Достоинство, такое же какое было у моего сына. Я хочу достучаться до советсти украинцев - украинцы не продадим Небесную Сотню", - заявил Голоднюк.

После этого, часть участников Шествия Достоинства отправилась к Офису президента на ул. Банковую. чтобы спросить у Владимира Зеленского: "Когда будут наказаны виновные в убийствах на Майдане?", "Когда будет уволен из ГБР адвоката Януковича Бабиков?", "Когда начнутся "кардинальные изменения" в делах Майдана?", "Когда "слово Зеленского" будет равняться "слову Президента"?".

Митингующие, среди которых и родственники Героев Небесной Сотни, раненные участники Евромайдана и активисты, держат плакаты с соответствующими вопросами. Также они планируют передать свои требования представителю ОП.

Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 01
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 02
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 03
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 04
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 05
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 06
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 07
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 08
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 09
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 10
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 11
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 12
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 13
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 14
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 15
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 16
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 17
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 18
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 19
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 20
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 21
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 22
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 23
Когда будут наказаны убийцы моего сына?: родственники Героев Небесной Сотни пикетируют ОП 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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