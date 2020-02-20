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20.02.20 12:41

Эвакуация украинцев из Китая: "Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары

Фракция "Слуга народа" отправила трех своих депутатов в поселок городского типа Новые Санжары в Полтавской области, куда собираются привезти эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев и где происходят из-за этого протесты.

Эвакуация украинцев из Китая: "Слуга народа" отправила трех своих депутатов в Новые Санжары

Об этом рассказал в кулуарах парламента заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, в Полтавскую область отправили трех народных депутатов от "Слуги народа": члена комитета по вопросам здоровья нации Максима Паребийниса, члена комитета по вопросам свободы слова Татьяну Цыбу и мажоритарщика Геннадия Касая со 179 округа.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

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