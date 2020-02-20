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20.02.20 13:01

Будем сжигать продукты жизнедеятельности и дезинфицировать вещи, - "слуга народа" Радуцкий о пребывании эвакуированных из Китая на обсервации

Украина планирует сжигать продукты жизнедеятельности из медицинского центра в Новых Санжарах на Полтавщине, где будут находиться на обсервации эвакуированные из Китая украинцы и иностранцы.

Будем сжигать продукты жизнедеятельности и дезинфицировать вещи, - "слуга народа" Радуцкий о пребывании эвакуированных из Китая на обсервации

Об этом заявил в кулуарах парламента председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Там будет много людей. Относительно продуктов жизнедеятельности, которые там будут производиться - те которые могут сжигаться, будут сжигаться на специальном предприятии. Те вещи, которые должны быть продезинфицированы - будут. Те вещи, которые должны какое-то время отстояться, чтобы потом быть продезинфицированы - они также будут", - сказал он.

По словам Радуцкого, на месте постоянно будет находиться санитарно-эпидемиологическая служба.

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