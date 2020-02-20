Эвакуация украинцев из Китая: на место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии телеканалу "НАШ".

Сулаев также отметил, что после столкновений, которые произошли утром никого не задерживали. Правоохранители провели разъяснительную работу с лицами, которые наиболее агрессивно себя вели.

"Столкновение произошло сегодня около 7:00 утра. В общем, действительно, проходит акция протеста в поселке Новые Санжары Полтавской области. Люди высказывают свою позицию, не желают, чтобы к ним заезжали граждане, вернувшиеся из Китая. Полиция утром, прибыв на место происшествия, пыталась убедить людей, чтобы те митинговали мирно, но не перекрывали уличные сети. К сожалению, наиболее агрессивные участники акции совершили столкновение с сотрудниками полиции, из-за чего полицией было принято решение изъять наиболее активных митингующих из толпы и с ними была проведена разъяснительная работа. Сейчас общения полиции с жителями продолжается. Правоохранители объясняют людям важность соблюдения требований действующего законодовстава, призывают не накалять ситуацию и не прибегать к радикальным силовым противостояниям", - рассказал представитель Нацполиции области.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань.

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Как пишет "Тижневик Ехо", узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в поселок произошли столкновения местных жителей с правоохранителями. Несколько человек забрали в автозаки. Протестующие утверждают, что их повезли в Полтаву.

Местные СМИ также сообщают, что в центр Новых Санжар начали стягвать военную технику.

"БТРом правоохранители оттягивают технику, которой местные жители пытались загородить мост. Также протестующие начали переграждать проезд шинами. Правоохранители попробовали разблокировать мост и протестующие повторили свои действия", - сообщают в СМИ.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.