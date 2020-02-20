Выздоровели оба украинца, заболевшие коронавирусом на лайнере Diamond Princess, - "слуга народа" Радуцкий

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", - сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

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Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры. На борту находятся 25 граждан Украины - членов экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили инфекцию. В настоящее время они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное. 19 февраля пассажиры лайнера начали покидать его борт, поскольку истек двухнедельный карантин. Сойти на берег позволяют только тем людям, вирусный тест которых показал отрицательный результат, симптомов болезни нет.