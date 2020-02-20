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20.02.20 13:48

Выздоровели оба украинца, заболевшие коронавирусом на лайнере Diamond Princess, - "слуга народа" Радуцкий

Два гражданина Украины - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, ранее инфицированные новым китайским коронавирусом, уже выздоровели.

лайнер

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", - сказал Радуцкий журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг в Киеве.

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Напомним, судно Diamond Princess находится на карантине в Японии с 4 февраля. Минздрав Японии принял такое решение после того, как у одного из больных на корабле обнаружили коронавирусную инфекцию 2019-nCoV (СOVID 19).

Всего на судне 3 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 700 - пассажиры. На борту находятся 25 граждан Украины - членов экипажа. У двух украинцев на лайнере обнаружили инфекцию. В настоящее время они находятся в больнице, их состояние удовлетворительное. 19 февраля пассажиры лайнера начали покидать его борт, поскольку истек двухнедельный карантин. Сойти на берег позволяют только тем людям, вирусный тест которых показал отрицательный результат, симптомов болезни нет.

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