Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.02.20 13:54

Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что распространение фейков о коронавирусе - информационная атака на Минздрав.

скалецкая

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно. Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространен фейк о том, что в Украине выявлены случаи заражения коронавирусом", - отметила она.

По ее словам, такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства.

Также Скалецкая обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У прибывших ранее из Китая украинцев коронавирус не обнаружен, - Минздрав

Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100