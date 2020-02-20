Паника в связи с эвакуацией из Китая наших граждан создается искусственно, - Скалецкая

Об этом она сообщила на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Паника, которая распространяется в украинском обществе в связи с эвакуацией из Китая наших граждан, создается искусственно. Сегодня утром якобы от имени Минздрава и ЦОЗ был распространен фейк о том, что в Украине выявлены случаи заражения коронавирусом", - отметила она.
По ее словам, такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против министерства.
Также Скалецкая обратилась к главе Службы безопасности с просьбой отреагировать на эти случаи.