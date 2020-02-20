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20.02.20 13:58

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах

Полтавский облсовет проведет 21 февраля внеочередное заседание в связи с ситуацией в Новых Санжарах, где будут проходить обсервацию эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы.

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Об этом сообщил в фейсбуке глава Полтавского облсовета Александр Биленький, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра (21 февраля) на 10:00 созываю внеочередную сессию Полтавского областного совета относительно ситуации в Новых Санжарах. Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины", - написал он.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что эвакуированных из Ухани после прилета в Харьков доставят в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

Полтавский облсовет созывает внеочередную сессию из-за ситуации в Новых Санжарах 01

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