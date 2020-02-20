Эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Аваков прибыл в Новые Санжары

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Полтавской ОГА в Facebook.

Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новые Санжары. Он обсудил текущую ситуацию с главой облгосадминистрации Олегом Синегубовым.

"Эвакуированные украинцы здоровы, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", - заверил глава МВД.

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Как сообщалось ранее, в Новых Санжарах силовики с помощью военной техники расчистили проезжую часть от автомобилей протестующих, чтобы в местный санаторий провезти эвакуированных из Китая.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань.

Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в поселок произошли столкновения местных жителей с правоохранителями. Несколько человек забрали в автозаки. Протестующие утверждают, что их повезли в Полтаву.