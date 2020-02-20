Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.02.20 14:35

Генсек ОБСЕ Гремингер в ближайшее время планирует посетить Киев и Донбасс

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в ближайшее время совершит визит в Украину, в ходе которого, в частности, совершит поездку на Донбасс.

томас,гремингер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Гремингер сказал во время 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в четверг в Вене.

"Действующий председатель ОБСЕ Эди Рама и председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели недавно осуществили визиты в Киев, чтобы заверить в нашей твердой приверженности оказанию поддержки процесса через ТКГ и СММ ОБСЕ. Я сам планирую посетить Киев и Донбасс в ближайшем будущем", - сказал Гремингер.

Генсек ОБСЕ призвал совместно работать над тем, чтобы "поддерживать набранный темп" в вопросе мирного урегулирования конфликта в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной", - генсек ОБСЕ Гремингер

"Чрезвычайно важно, чтобы мы использовали каждый шанс для достижения мирного урегулирования кризиса в Украине и вокруг нее. Сейчас мы имеем окно возможностей, чтобы обеспечить дополнительный, существенный результат на пути выполнения Минских договоренностей", - подчеркнул он.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100