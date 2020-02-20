Украина требует от России немедленного прекращения огня на Донбассе, - заявление МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

"20 февраля 2014 г. российские войска начали оккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, взорвав мир и безопасность на континенте.

Своими противоправными действиями Россия нарушила основополагающие принципы международного права, на которых базируются международные отношения в современном мире и являются основой для поддержания мира и стабильности - принципы неприменения силы или угрозы силой, уважения суверенитета и территориальной целостности независимых государств, а также нерушимости границ.

Благодаря единству всех граждан Украины, мужеству наших воинов и поддержке международных партнеров, Украина отстояла свою независимость, остановив продвижение агрессора на Донбассе, а международное сообщество осудило преступление агрессии и не признало попытку аннексии Крыма", - говорится в тексте заявления МИД.

В ведомстве подчеркивают, что последствия совершенного Россией международного преступления трагические - оккупация части территории Украины, десятки тысяч погибших и раненых, полтора миллиона внутренне перемещенных и миллионы украинских граждан, вынужденных жить на временно оккупированных территориях в условиях террора и системных нарушений прав человека.

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"Россия также игнорирует свои международные обязательства как государства-оккупанта. Уже само проявление украинской идентичности является тяжким преступлением в глазах оккупантов. Репрессиям подвергается коренной народ Крыма - крымские татары. Преследования по политическим мотивам на основе сфабрикованных обвинений стало обычной практикой для российской оккупационной власти. К преступлениям оккупантов относится и проведение незаконного призыва в российские вооруженные силы, системная политика переселения жителей России на временно оккупированные украинские территории с целью изменения их демографического состава, принудительная паспортизация граждан Украины, ускоренная милитаризация оккупированных территорий", - сказано в документе.

"Требуем от России приступить к безусловному выполнению собственных обязательств как стороны международного вооруженного конфликта, немедленного прекращения огня и начале урегулирования ситуации на Донбассе на основе договоренностей, достигнутых в рамках международных форматов", - подчеркивается в заявлении МИД.

В МИД также выразили благодарность международным партнерам Украины за политическую и практическую поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Призываем международное сообщество к дальнейшему усилению политико-дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию с целью прекращения ее вооруженной агрессии против Украины, освобождения незаконно заключенных граждан Украины, выполнения соответствующих решений международных организаций и международных судебных инстанций, освобождения временно оккупированных территорий и возвращение России в международное правовое поле.

Мы верим, что совместными усилиями цивилизованного мира мы сможем восстановить мир и стабильность в Европе и уважение к основополагающих принципов современного международного порядка", - подытожили в МИД.