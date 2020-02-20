Не хотели пускать самолет в аэропорт: нардепы от "СН" подготовили заявление о возможном преступлении местными властями Тернопольщины

Об этом сообщил в кулуарах парламента нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мною было подготовлено с нашими коллегами заявление об возможном совершении преступления по факту недопустимых действий и превышения власти, в частности, Василием Деревляным - первым заместителем председателя Тернопольского облсовета, который направил соответствующее представление к председателю областного совета и фактически дал ... незаконное указание о том, чтобы самолет не допускали на территорию аэропорта. Это также Сергей Надал из ВО "Свобода" - городской голова (Тернополя. - Ред.), который также выступил в поддержку того, чтобы не допускали самолет. Это точно не государственная позиция. Это точно не отношение, которое должно быть у политика к украинским гражданам", - сказал Качура.

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"Это абсолютно недопустимо и мы обращаемся к Генеральному прокурору, председателю ГБР, министру внутренних дел Авакову, чтобы они дали правовую оценку действиям этих чиновников", - добавил Качура.

Качура также предупредил областные советы в других областях, в частности Полатавской, что "любые решения по ограничению пребывания наших граждан на территории Украины являются абсолютно незаконными". "И таким действиям абсолютно сразу будет дана правовая оценка", - сказал нардеп.

Отвечая на вопрос о том, будет ли дана правовая оценка нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому, который обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Китая в санатории в Обуховском районе, он ответил: "Вы можете эту информацию уточнить у этого народного депутата. Но, по моей информации, не планировали там размещать, было несколько баз, где могут размещать. Я думаю, что более корректно у него спросить. Но Александр никому не давал незаконных указаний, для того, чтобы самолет не мог сесть в аэропорт. Он не блокировал и физически не организовывал людей".