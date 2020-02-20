"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть", - ПЦУ о протестах в связи с эвакуацией из Ухани

Об этом говорится в заявлении ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"Церковь не может отвечать за медицинскую сторону вопроса, которая находится в компетенции специалистов и регулируется государством. Но мы обязаны указать на моральную сторону вызова, с которым столкнулось наше общество", - говорится в заявлении.

Церковь подчеркивает, что милосердие и любовь к ближнему, помощь ближнему, который оказался в беде, и принцип доброго отношения к людям – это принципы, заложенные в Библии.

"Пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, нашу человечность! Пусть Господь даст всем нам, как обществу, мудрость и выдержку, сохранит от напасти пагубной болезни и от гибельной ненависти и отчуждения!" - резюмируется в призыве ПЦУ.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань.

Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.

После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в поселок произошли столкновения местных жителей с правоохранителями. Несколько человек забрали в автозаки. Протестующие утверждают, что их повезли в Полтаву.



