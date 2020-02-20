Персонал "Новых Санжар" вывезен из объекта, все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях, - Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Персонал, ранее работавший в "Новых Санжарах", вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации лицами. В составе группы, которая будет размещена в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты для обеспечения надлежащего пребывания и безопасности людей.

Отмечается, что заведения по всей Украине готовы при необходимости оказывать необходимую помощь. Полтавская и Харьковская области обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, медикаментами. Персонал подготовлен. В заведениях есть соответствующее оборудование и индивидуальные боксы.

"Все эвакуированные граждане, экипаж и сопровождающие лица размещены в индивидуальных помещениях", - сообщили в Кабмине.

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