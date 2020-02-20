У трех украинцев, не допущенных для эвакуации из Ухани, сейчас нет повышенной температуры, - посольство Украины

"Перед отлетом китайским медперсоналом было проведено медицинское обследование граждан Украины и иностранцев на предмет выявления возможных признаков инфицирования коронавирусом или симптомов болезни, который осуществлялся трижды: на входе в аэропорт, в местах паспортного/таможенного контролей и перед посадкой в самолет. При последнем, третьем медосмотре перед посадкой в самолет была обнаружена повышенная температура (37,4 - 37,5 С) у трех украинских граждан (2 мужчин и 1 женщины) и одной гражданки Казахстана, которые, соответственно, не были допущены к посадке на самолет", - сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР, передает Цензор.НЕТ.

В посольстве отметили, что указанные лица были доставлены временно в гостиницу, в которой обеспечены условия карантина.

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"К счастью, утром 20 февраля у всех трех наших соотечественников температура тела была нормальная. Посольство Украины в КНР сейчас решает вопрос дальнейшего размещения этих граждан", - сказано в сообщении.