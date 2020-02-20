Депутаты Новосанжарского совета - Зеленскому: Медцентр для эвакуированных находится в жилмасиве и подключен к централизованной канализации

"Учитывая мнение общины поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), категорически Против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань в неприспособленном учреждении Медицинский центр "Новые Санжары" Национальной гвардии Украины, который находится в жилом массиве поселка, в котором нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, поскольку нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция", - говорится в обращении депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Обращение было принято решением внеочередной тридцатой сессии Новосанжарского поссовета, опубликовано на его официальном сайте в четверг и адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Арсену Авакову и народному депутату Украины Константину Касаю.

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Депутаты также отмечают, что канализационная система медцентра подключена к централизованной канализационной системе поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в близлежащем с.Зачепиловка.

"Должна быть создана база для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Такая база в нашем районе отсутствует. В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимыми устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом. Мы, депутаты поселкового совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения поселка", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюхивской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты. Около двух десятков автомобилей, некоторые с прицепами, припаркованные по обе стороны автодороги, ведущей в поселок от трассы М-22 Полтава - Александрия.







После ночного перекрытия въездов в Новые Санжары местными жителями в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.Полицейские провели превентивные беседы с 10 наиболее агрессивными местными жителями.

Позже глава Полтавской ОГА Синегубов встретился с протестующими в Новых Санжарах: С ситуацией разбираемся. Будьте сдержанными и не паникуйте.

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