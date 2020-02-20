Выздоровление украинцев с лайнера Diamond Princess пока не подтверждено тестами, - МИД

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, передает Цензор.НЕТ.

"По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированы с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио. Украинцев выпишут после того, как результаты анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны", - заявил он.

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