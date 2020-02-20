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20.02.20 16:42

Выздоровление украинцев с лайнера Diamond Princess пока не подтверждено тестами, - МИД

Двое украинцев с круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован коронавирус Covid-19, сейчас находятся в японских больницах. Тесты, которые бы подтвердили их выздоровление, еще не сделаны.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева, передает Цензор.НЕТ.

"По проверенной и достоверной информации, граждане Украины, госпитализированы с диагнозом коронавирус, находятся в больницах Токио. Украинцев выпишут после того, как результаты анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны", - заявил он.

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Ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил в кулуарах Верховной Рады, что выздоровели оба украинца, заболевшие коронавирусом на лайнере Diamond Princess

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