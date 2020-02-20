"Если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая", - украинка отказалась возвращаться, опасаясь травли

Об этом Кристина рассказала изданию "Йод", информирует Цензор.НЕТ.

"Я знала: даже если я поеду к себе домой в Одессу - я буду единственной, кто приехал из Китая. Тут больше нет ребят из Одессы. И дома будет тоже самое - просто травля: "Ты - больная, потому что оттуда приехала". Люди не умеют мыслить. Просто не соображают", — считает девушка.

По словам Кристины, она знает украинцев, которые находились в Китае в качестве туристов, а теперь вернулись на родину и столкнулись с негативным отношением со стороны окружающих.

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"Во-первых, люди не понимают, что это такие же граждане, как они. Во-вторых, не осознают, что те ребята, которые прилетели — ничем не больны. И в-третьих, насколько нужно быть пустоголовыми, извините, что так говорю, чтобы так реагировать на подобную ситуацию", — говорит она.

Кроме того, Кристина опасается, что в случае опасности Украина не сможет справляться с коронавирусом так же, как это делает Китай.

"Я чувствую себя здесь в большой безопасности, потому что тут обрабатывают воздух специальным средством, тут о нас заботятся. Я не уверена, что если до Украины дойдет этот вирус — буду в такой же безопасности, как в Китае", — говорит она.

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Кристина живет в Китае уже длительное время, зарабатывая на жизнь уроками английского. По ее словам, сейчас она, как и все остальные жители Ичана, не имеет право покидать квартиру.