Убийство Шеремета: прокурор Зузак принес в суд данные экспертизы, которая не смогла установить рост убийцы

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Так, прокурор Сергей Зузак показал в суде данные двух экспертиз, и в их число не входит самая первая экспертиза, сделанная 25 августа 2016 года, согласно которой предположительный рост убийцы – 170 см.

По данным новых экспертиз, рост убийцы в первом случае увеличился до 172(+-5) см, а во втором - не подлежит установлению в принципе.

"То есть этот вопрос (роста. - Ред.) в настоящее время не решен, есть разные мнения экспертов," - сказал Зузак.

По словам адвокатов Антоненко, его рост - 180 см, что они доказали, поставив отметки на стене бокса, в котором находился подзащитный.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.