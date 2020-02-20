С законом об амнистии участников Революции Достоинства справедливости в делах Майдана не будет, - Венедиктова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

"Общество должно знать правду. Восстановление справедливости – звучит красиво, у всех нас есть запрос на справедливость. И справедливость – это очень философски. В то время, как наша задача – дать людям правду. И уж если мы говорим о справедливости, то у нас 78 погибших от митингующих и 13 – от правоохранителей. И закон 2014 года, который запрещает нам действовать в отношении этих лиц. Вы прекрасно о нем знаете. Скажите, в таких условиях мы можем двигаться в отношении, как вы говорите, установления справедливости?" - отметила она.

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По мнению Венедиктовой, справедливость означает "равноценно расследовать и по тем, и по другим".

"Мы же все хотим доверия к государственным институциям. Хотим? Хотим. Правоохранители и порядок – это что? Если у нас есть 13 убийств правоохранителей, мы не можем сказать, что это не наши граждане, и они не выполняли приказ... У нас есть этот закон 2014 года, который противоречит УПК, основам уголовно-процессуального законодательств вообще. И мы с вами дружно делаем вид, что этого закона не существует", - заключает и.о. директора ГБР.

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