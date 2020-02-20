Пристайко в ООН призвал РФ незамедлительно имплементировать договоренности "нормандской четверки"

Об этом он сказал он в четверг на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министр подчеркнул, что другого пути для прогресса в этом направлении не существует.

"Важным результатом декабрьского саммита "нормандской четверки" было успешное последующее освобождение заключенных. Теперь мы тяжело работаем над следующим освобождением, и мы надеемся, что оно будет осуществлено в скором времени и вернет домой сотни наших граждан", - сказал глава МИД.

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Пристайко подчеркнул, что Украина продлила действие закона о специальном порядке самоуправления и согласилась на ряд шагов в политической сфере, в то время как Россия продолжает незаконную паспортизацию и другие меры, направленные на присоединение оккупированного Донбасса к российской политической и экономической сфере.

В это же время, подчеркнул министр, Украина стремится оживить международные механизмы – "нормандскую четверку" и Трехстороннюю контактную группу — чтобы искать всеобъемлющее и устойчивое решение конфликта вместе с РФ и партнерами-посредниками.

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