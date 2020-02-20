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20.02.20 19:11

Мужчина устроил стрельбу на остановке в Одессе

45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца, того госпитализировали с травмой глаза.

стрельба

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Приморский отдел полиции г. Одесса.

"Сегодня после обеда у одной из остановок общественного транспорта на улице Среднефонтанской 45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца. В результате пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован в медицинское учреждение", — сказано в сообщении.

Полицейские задержали стрелявшего и изъяли у него нож и 2 пистолета, похожих на пневматические.

Сейчас стражи порядка выясняют, откуда у мужчины оружие, и решают вопрос о его задержании.

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"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

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