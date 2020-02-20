Враг нарушил перемирие 20 февраля 8 раз, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщии в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Семь обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Новомихайловкой - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 10 мин, а также вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;



вблизи Пищевика - из 82-мм миномета - 2 мины, а также враг применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

два раза неподалеку Павлополя - из миномета калибра 82 мм - 10 мин, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Марьинка - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

дважды рядом с Лебединским - из 82-мм миномета - 10 мин, а также велся огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям неподалеку Новозвановки, где применил миномет калибра 120 мм - 4 мины и станковый противотанковый гранатомет - 8 выстрелов.

Сегодня, 20 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также сегодня состоялось возвращение со временно оккупированной территории тела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который погиб в бою 18 февраля. Сейчас идет подготовка к транспортировке тела воина к месту захоронения и проведения ритуала пгогребения павшего украинского Героя".