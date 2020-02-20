Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.02.20 19:50

Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки

Дипломаты говорят, что сделали все, что было в их силах, но не смогли получить от китайских властей разрешение вывезти из страны померанского шпица Мишу.

зинченко,анастасия

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Посольства Украины в Китае в Фейсбуке.

"Посольство несколько раз обращалось в госорганы Китая и просило предоставить Анастасии возможность вылететь из Уханя вместе с ее собакой. Однако, в связи с беспрецедентными карантинными мероприятиями, китайские власти не предоставили согласия на эвакуацию домашнего животного госпожи Анастасии. Основание - отсутствие у Анастасии полного пакета необходимых документов для вывоза собаки за границу", - сказано в сообщении.

В посольстве пояснили, что порядок ввоза и вывоза домашних животных с территории КНР является исключительной прерогативой компетентных органов этой страны. Там добавили, что предлагали Анастасии временно пристроить любимца в гостиницу для животных, но она отказалась, а предоставленные ею документы на собаку не устроили представителей китайских властей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку

Посольство заверило, что и впредь будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, украинка Зинченко не стала эвакуироваться из Ухани из-за проблем с документами на собаку.

Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки 01
Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки 02
Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки 03
Посольство обещает оказывать помощь украинке Анастасии Зинченко, отказавшейся эвакуироваться без собаки 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100