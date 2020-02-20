Группа нардепов просит Баканова привлечь к ответственности людей, блокировавших дорогу к госпиталю на Львовщине. ДОКУМЕНТ

Соответствующее письмо на имя главы СБУ Ивана Баканова опубликовало издание "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

"Значительное количество лиц призвало не допустить на согласованное место карантина во Львовской области сограждан, в частности, в г. Винники люди перекрыли подъезд к госпиталю автомобильными шинами и отказывались кого-либо впускать и выпускать", — сказано в письме.





По мнению авторов письма, такие действия "подпадают под признаки преступления, предусмотренного ст. 295 Уголовного кодекса Украины (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку)".

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Под опубликованным письмом стоят подписи 34 народных депутатов.

При этом бланк документа по неизвестным причинам датирован 25 сентября 2019 года.

В среду, 19 февраля в Винниках Львовской области забаррикадировали въезды и выезды с территории Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы. Таким образом люди пытались не допустить размещения в госпитале украинцев, эвакуированных из Китая.