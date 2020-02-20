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20.02.20 20:26

В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на аллее Героев Небесной Сотни прошла панихида по Небесной Сотне и борцам за Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 01

Соорганизаторами мероприятия выступили ОО Семьи "Небесной Сотни", Православная Церковь Украины, ОО Самооборона Майдана, Движение Сопротивления Капитуляции, ОО "Ассоциация Медиков Революции Достоинства", родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства.

В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 02
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 03
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 04
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 05
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 06
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 07
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 08
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 09
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 10
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 11
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 12
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 13
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 14
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 15

После панихиды над столичным Майданом Незалежности зажглись символические "Лучи достоинства". Лучи света поднимались из тех мест, где в 2014 году во время противостояний погиб каждый из героев.

В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 16
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 17В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 18
В центре Киева прошла панихида по Небесной Сотне, на месте гибели героев зажгли Лучи достоинства 19

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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