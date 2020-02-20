Восемь северо-балтийских стран поддержали Украину в ООН, осудив агрессию России

Об этом сказано в их совместном заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Заявление было озвучено политическим директором МИД Эстонии Лембитом Уибо на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время рассмотрения вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины".

"Сегодня, в память о шестой годовщине трагических событий на Майдане и начала российской агрессии против Украины, северо-балтийские страны подтверждают свою мощную поддержку суверенитета Украины, ее независимости и территориальной целостности в рамках международно признанных границ, в том числе территориальных вод", — акцентировал Уибо.

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Как отметил дипломат, северо-балтийские страны осуждают "незаконную аннексию Россией Автономной республики Крым и города Севастополь и решительно настроены проводить политику ЕС в отношении непризнания, в том числе и того, что касается ограничительных мер".