Гончарук по телефону поблагодарил экипаж самолета, который провел эвакуацию 45 украинцев из Китая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

"Поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу", - отметил Гончарук.

Премьер подчеркнул, что 45 украинцев и 28 иностранцев, включая детей от 2 лет, были эвакуированы.

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В среду, 19 февраля в Винниках Львовской области забаррикадировали въезды и выезды с территории Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы. Таким образом люди пытались не допустить размещения в госпитале украинцев, эвакуированных из Китая.