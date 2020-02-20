МИД РФ "глубоко озабочен" из-за боя под Золотым, - Захарова

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"Мы глубоко озабочены сообщениями о боестолкновениях на линии соприкосновения на Донбассе", — сказала она.

"Вооруженные силы Украины открыли интенсивный огонь из различных минометных систем. Атаку удалось отбить силами Народной милиции ЛНР", — описала Захарова взгляд российских дипломатов на случившееся.

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Она добавила, что эта "провокация" имела место накануне заседания Совбеза ООН, посвященного пятой годовщине подписания минских соглашений".

Представители РФ рассчитывают обсудить случившееся на заседании контактной группы в Минске 26 февраля, отметила Захарова.

Напомним, 18 февраля, утром наемники РФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. В ходе боя один украинский воин погиб, четверо - ранены.

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Позднее члены незаконных вооруженных формирований возмущались в соцсетях ложью представителей оккупационной власти. "Сначала всем бойцам озвучили план наступления на укропов, а потом на официальном брифинге Народной милиции ЛНР Яша Осадчий заявляет, что "нет никакого наступления, а укропы сами на минах подорвались", — отметил один из них.