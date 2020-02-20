"От добровольцев не было отбоя", - Геращенко о том, как отбирали летчиков, врачей и полицейских для эвакуации украинцев из Китая

Об этом Геращенко написал на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда директор авиакомпании SkyUp Александр Альба поручил подобрать добровольцев из числа летчиков и бортпроводников, то реакция была следующая: "Мы поставили вопрос сотрудникам компании, кто хочет выполнить этот рейс. Как минимум 50% всех летчиков и бортпроводников вызвались. Они сказали, что это их работа и прямая обязанность. Таких добровольцев было в 5 раз больше, чем нужно было, чтобы совершить полет", — написал Геращенко.

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Замглавы МВД добавил, что такая же ситуация была и при отборе врачей и полицейских для сопровождения эвакуации.

"И в этом случае от добровольцев не было отбоя. Невзирая на то, что каждый, кто полетел спасать украинцев в КНР, должен провести 14 суток в карантине, не было никого, кто бы отказался от этой почетной и ответственной миссии", — отметил Геращенко.

По словам замминистра, он пишет это, чтобы люди знали, что абсолютное большинство граждан поддерживают действия по эвакуации и спасению жизни и здоровья украинцев.

"Не надо судить всех наших сограждан по отвратительным поступкам немногих наших спровоцированных и экзальтированных соотечественников! Господь им судья ..." — добавил Геращенко.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.