"Шахтер" победил португальскую "Бенфику" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Украинская команда победила со счетом 2:1.

У горняков голы забили Алан Патрик на 56 минуте и Виктор Коваленко на 72-й.. У "Бенфики" на 67-й минуте с пенальти отметился Луиш Пицци.



В первом тайме донецкий клуб владел инициативой, о чем свидетельствует статистика. "Шахтер" в первые 45 минут нанес шесть ударов по воротам соперника, два из которых попали в створ. У "Бенфики" – два удара и ни одного в створ.



На 22-й минуте Марлос открыл счет в матче, но арбитр отменил взятие ворот при помощи системы VAR.



В начале второго тайма бразильский полузащитник "Шахтера" Алан Патрик точным ударом из-за пределов штрафной площадки открыл счет в матче.



На 65-й минуте игрок "Бенфики" Адель Таарабт отыграл гол, но арбитр при помощи видеоповтора отменил взятие ворот и назначил пенальти, который реализовал капитан португальской команды Пицци.



На 72-й минуте после передачи Тайсона украинский полузащитник Виктор Коваленко сделал счет 2:1 в пользу "Шахтера".



Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы пройдет в Лиссабоне 27 февраля. Начало – в 22.00.