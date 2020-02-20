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20.02.20 23:00

Ожидаем, что до 200 украинцев смогут вернуться домой в результате обмена с РФ, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в Украине ожидают в ближайшее время следующего обмена удерживаемыми лицами с Российской Федерацией.

пристайко

Об этом глава МИД сообщил на брифинге в Ню-Йорке после прений на заседании Генеральной ассамблеи ООН на тему: "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы в ближайшее время собираемся завершить этот процесс. Мы не хотим называть количество конкретно, но мы говорим, что до 200 украинцев смогут вернуться домой к своим семьям. Это большое достижение и большие ожидания с нашей стороны", - подчеркнул Пристайко.

Также министр отметил, что сейчас не та ситуация, чтобы называть имена и точное количество украинцев, которые вернутся домой.

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"Процесс обмена очень чувствительный, но мы говорим, что если нам удастся добиться этого момента, когда мы сможем осуществить обмен, то до 200 украинцев вернутся домой к их семьям, и тем самым мы получим возможность очень приблизиться к реализации обмена "всех на всех", благодаря чему мы сможем закрыть этот раздел переговоров по обмену заложниками", - добавил глава украинского МИД.

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