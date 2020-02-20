Ожидаем, что до 200 украинцев смогут вернуться домой в результате обмена с РФ, - Пристайко

Об этом глава МИД сообщил на брифинге в Ню-Йорке после прений на заседании Генеральной ассамблеи ООН на тему: "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы в ближайшее время собираемся завершить этот процесс. Мы не хотим называть количество конкретно, но мы говорим, что до 200 украинцев смогут вернуться домой к своим семьям. Это большое достижение и большие ожидания с нашей стороны", - подчеркнул Пристайко.

Также министр отметил, что сейчас не та ситуация, чтобы называть имена и точное количество украинцев, которые вернутся домой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будет несколько обменов пленными, - Зеленский

"Процесс обмена очень чувствительный, но мы говорим, что если нам удастся добиться этого момента, когда мы сможем осуществить обмен, то до 200 украинцев вернутся домой к их семьям, и тем самым мы получим возможность очень приблизиться к реализации обмена "всех на всех", благодаря чему мы сможем закрыть этот раздел переговоров по обмену заложниками", - добавил глава украинского МИД.