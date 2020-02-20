На строительстве Николаевского порта хотели украсть 380 млн грн, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"По версии следствия, должностные лица госпредприятия подозреваются в том, что в рамках контракта о государственном инвестировании в строительство причала они приняли и оплатили работы, которые фактически не выполнялись. Кроме того, по данным следствия, значительную часть из полученных государственных средств они могли обналичить и присвоить через подконтрольные компании с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия участников противоправной деятельности вероятно стали одним из факторов, повлекший срыв реализации утвержденного правительством государственного инфраструктурного проекту и планов стратегического развития Николаевского морского порта стоимостью 379 млн гривен.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства, правоохранители проводят обыски в помещениях Николаевского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины.

Благодаря принятым мерам правоохранителей, руководством ГП "Администрация морских портов Украины" принято решение о расторжении контракта для недопущения нанесения ущерба государству в особо крупных размерах.

Продолжаются следственные действия.

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