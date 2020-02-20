Действиям правонарушителей в Новых Санжарах будет дана ​​принципиальная оценка, - глава Нацполиции Клименко

Об этом Председатель Нацполиции заявил во время совещания с участием Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр МВД.

По словам Игоря Клименко, силы Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС в Новых Санжарах выставили в 7 часов утра. При этом местные жители уже создали 5 несанкционированных блокпостов вблизи санатория, где планировали разместить граждан, прибывших из Китая, и перекрыли дорогу тракторами и автомобилями.

"Мы постоянно проводили с ними переговоры, работала полиция диалога. Мы пытались убедить людей в нецелесообразности и бессмысленности такого поведения и такого нагнетания ситуации. К сожалению, никакие аргументы местных жителей не убедили, более того - они проявляли агрессию во время переговоров.

На финише были созданы несанкционированные баррикады. Они развели костры, которые имели целью не допустить полицейских и автобусы с людьми на место дислокации в санаторий. Впоследствии агрессия переросла в открытую агрессию, начали бросать камни и все, что попадалось под руку. Полиция и Нацгвардия приняли все меры, чтобы предупредить, а потом прекратить массовые беспорядки ", - рассказал глава Нацполиции.



В настоящее время с активными участниками событий общаются следователи. Их действиям будет дана принципиальная оценка.



Полицейские и нацгвардийцы продолжают следить за порядком и обеспечивать охрану территории санатория.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.