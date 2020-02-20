"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками", - Пристайко

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, выступая на дебатах в Генеральной ассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками, так называемыми представителями. Этот диалог должен привлечь и всех тех, кто временно перемещен из Донбасса куда-либо в Украине", - отметил он.

"Мы стремимся провести местные выборы на всей территории Украины, - сказал министр; на свободной территории эти выборы запланированы уже на нынешнюю осень. - Но без элементарной безопасности, без политических предпосылок люди Донбасса, включая тех, кто был вынужден бежать из своего дома, не будут иметь шанса сделать демократический выбор. Именно поэтому принцип "безопасность прежде всего", на котором основывается логика минских договоренностей, является основой для мирного урегулирования. Россия должна немедленно выполнить требования безопасности, о которых договорились лидеры "нормандской четверки".

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При этом Пристайко подчеркнул, что "вряд ли можно надеяться на мир, пока 400-километровый участок российско-украинской государственной границы остается открытым воротами для российских вооружений и военных. Ответом могло бы стать международное присутствие вдоль границы с мандатом ООН".