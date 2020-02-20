Министр здравоохранения своим примером покажет гражданам Украины, что им нечего бояться, - Гончарук про карантин Скалецкой

Об этом на брифинге в Новых Санжарах после заседания правительственного оперативного штаба сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр здравоохранения символично согласилась находиться вместе с гражданами в этом учреждении, для того чтобы своим примером показать гражданам Украины, что им ничего не угрожает. Это достойная позиция", - отметил Гончарук.

Напоминаем, министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

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