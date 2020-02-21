Все эвакуированные из Китая украинцы здоровы, - Гончарук

Об этом рассказал Премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания оперативного штаба Кабмина в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Заканчиваются последние технические организационные меры, чтобы эвакуированные люди могли комфортно поселиться. Мы пообщались с людьми, которые находятся в санатории, проверили, они обеспечены питанием, есть ли у них связь", - сказал глава правительства.
Он заверил, что у жителей Новых Санжар, которые протестовали против размещения эвакуированных в санатории, не должно быть никаких оснований для волнений.
Премьер напомнил, что всех граждан, которых планировалось эвакуировать из КНР, проверили, и тех, у кого были выявлены какие-либо признаки заболеваний, на борт не брали.
"То есть все люди, которые поселились в санатории, являются здоровыми", - отметил Гончарук.
апомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.
С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.
Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.
На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.
Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.
В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.
Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.
По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.