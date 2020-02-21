Нацсовет предупредил телерадиоканалы перед российским "днем защитника отечества" 23 февраля

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке регулятора.

В сообщении отмечается: "Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренные Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Согласно им запрещается распространение и демонстрирование аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, которые оправдывают признают правомерным оккупацию Украины. Также действующим законодательством предусмотрено недопущение трансляции и демонстрации каналами вещания фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора".

Национальный совет обещает, что будет тщательно мониторить эфиры вещателей по соблюдению ими этих законодательных требований и в случае выявления нарушений будет принимать предусмотренные законодательством меры.

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