Эвакуированные люди не будут контактировать с персоналом санатория в Новых Санжарах, – Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ., об этом премьер заявил на брифинге.

"Три медицинских работника, которые находились с эвакуированными людьми во время полета, и в дальнейшем остаются с ними. Плюс с ними на территории места обсервации будет еще один медик. Непосредственно с размещенными ни персонал медцентра, ни окружающие контактировать не будут", - отметил он.

Отмечается, размещенные люди обеспечены всем необходимым.

"Ситуация под полным контролем правительства", – заверил Гончарук.

В то же время глава Кабмина отметил, что для идентификации лиц, которые бросали камни в автобусы с эвакуированными людьми, хватит видеоматериалов. "Все виновные будут наказаны по всей строгости закона", - говорит премьер. Также глава правительства сообщил, что 5 из 9 раненых правоохранителей находятся в состоянии средней тяжести.

"В истории Украины такая спецоперация проходит впервые. И с самого начала это мероприятие было тщательно подготовлено", – подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

По дороге протестующие забросали камнями автобусы и съемочную группу одного из телеканалов.