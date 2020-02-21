Некоторые пункты минских соглашений реализовать невозможно. Со временем будет разработан новый документ, - Пристайко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"... Мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", – пояснил Пристайко.

Министр подчеркнул: "Война продолжается, и мы не можем позволить, чтобы Россия, которая начала ее, легко отошла от нее. Мы хотим, чтобы все члены ООН напомнили своим правительствам, что война все еще не закончилась, а Украина нуждается в помощи и поддержке".

Накануне дебатов министр побеседовал с представителями Франции и Германии, напомнив, что "украинская сторона рассчитывает на поддержку стран-союзников".

Пристайко также подтвердил, что Украина работает над новой редакцией минских договоренностей, хотя Россия публично выступает против внесения в них изменений.

Министр подчеркнул, что договоренности должны были быть выполнены еще 2015 года.

"Сейчас 20-й – мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно" , – сказал министр иностранных дел Украины.

Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что "минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".

Украинский министр констатировал, что некоторые изменения в минские соглашения уже внесены, в частности, "формула Штайнмайера и разведения сил", и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

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По словам Пристайко, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией.

Пристайко сообщил журналистам, что сегодня идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек.

Это, по словам Пристайко, станет завершением процесса обмена по принципу "всех на всех".

Кроме того, министр подчеркнул, что выборы на территориях, в настоящее время оккупированных Россией, нельзя будет проводить без украинского контроля над украино-российской границей.