Аваков о событиях в Новых Санжарах: "День необычных вещей и стыда"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МВД Арсен Аваков во время прямого включения в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Всегда должно быть то, что нет нас покидать - совесть и человечность. И то, что я сегодня увидел, меня просто ошеломило. Последний раз я такое видел в Славянске на следующий день после его освобождения, когда тоже говорил с людьми. Я не знаю, что породило в людях такую неоправданную взбешенность", - сказал Арсен Аваков.

Министр отметил, что сегодняшние события следует обдумать всем украинцам, а не только власти. Кроме того, из этих событий общество обязано извлечь уроки.

"Этот вопрос так просто оставлять нельзя, потому что у нас что-то не так с осознанием того, что происходит", - прокомментировал Аваков.

Аваков также поблагодарил спасателей, правоохранителей, власть за работу и подчеркнул, что сегодня был "день необычных вещей и стыда".

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.