Число погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2247 человек, инфицированы более 75,2 тыс., выздоровели - 18,4 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 75245 человек. Всего в мире - 76498. В свою очередь, выздоровели по последним данным 18442 людей.

Большинство случаев заболевания и смертей зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число заразившихся коронавирусом COVID-19 вне материкового Китая достигло 1,2 тыс. человек, число погибших - 11

Как сообщалось, в четверг в центральной провинции Китая Хубэй было зарегистрировано 411 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Количество погибших в Хубэй от вспышки достигла 2144 на конец четверга, что на 115 больше, чем в предыдущий день.