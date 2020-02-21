Мы идем в Европу, - Венедиктова о деле Федыны и Звиробий

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила врио главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.

Отвечая на вопрос о судебных перспективах дела в отношении нардепа от ЕС Софии Федыны и волонтера и ветерана Маруси Звиробий врио главы ГБР отметила, что поскольку не является руководителем органа досудебного расследования, то будет неправильно ей это анализировать.

"А с точки зрения свободы слова... Это ж классический пример: моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Поэтому свобода слова существует. Но есть такие понятия как клевета, угрозы и так далее. Есть перечень преступлений, которые предусмотрены в Уголовном кодексе. И какие-то вещи, которые переходят границы и подпадают под Уголовный кодекс, тоже имеют место быть. Чего не хватает, наверное, сейчас нашему государству – это силы, доверия и уважения к государственным институциям. Не может быть государство сильным без государственных институций. Давайте представим, что такой случай произошел где угодно. Сидит депутат Европарламента со своим другом, общественным деятелем, где-то в кабачке в Брюсселе и вот такое озвучивает на любого президента европейской страны. Вы себе это представить можете? Я себе это представить не могу. Здесь не стоит вопрос предостережения. Есть закон. Люди, которые законы пишут и принимают, не могут эти законы игнорировать и плевать на них. Не могут", - заявила Венедиктова.

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"Мы идем в Европу. Поэтому должны быть европейцами в головах и в сердцах. Я так чувствую. Мы можем говорить все, что угодно. Важно, что мы делаем. Поэтому когда депутаты говорят одно, а своими действиями демонстрируют другое, у меня возникает когнитивный диссонанс. Я надеюсь, что никогда не буду в ситуации, когда говорю одно, а делаю другое. Это самое ужасное, что может быть. Потому что мы же говорим, опять-таки, об ответственных гражданах, правда же?" - добавила врио главы ГБР.

С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.