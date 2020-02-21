Мы знаем, кто мог быть причастен к утечке информации по делам Майдана, - Рябошапка

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"Она состоялась (утечка. - Ред.). Мы подозреваем, что это был человек, который работал при Горбатюке (бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры. - Ред.). Мы знаем, кто это мог сделать. Мы проводим расследование, есть уголовное производство. Это не были утраченные материалы, это были скопированные материалы", - отметил Рябошапка.

Он уверен, что расследование этого дела доведут до логического завершения, а виновных привлекут к ответственности.

В ноябре 2019 года в Генпрокуратуре началось служебное расследование для проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного дела по расследованию убийств 18-20 февраля 2014 года во время Майдана.

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