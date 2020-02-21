"Надежда умирает последней", - Путин о возможности договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и РФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент России сообщил ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Отвечая на вопрос о том, есть ли вероятность, что он (президент РФ. - Ред.) может договориться и прийти к миру с украинским лидером Владимиром Зеленским, Путин сказал, что надежда на установление хороших взаимоотношений с украинским политиком есть.

"Надежда умирает последней", - констатировал президент РФ.

Путин отметил, что после возвращения с нормандского саммита в Париже Зеленский начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения.

"Это вызывает вопросы", — добавил он.

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Заключая, Путин констатировал, что Москве и Киеву удалось договориться об обмене удерживаемыми лицами и по газовым вопросам.

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что продолжающаяся война на Донбассе указывает на необходимость внесения изменений в минские соглашения, которые, по его словам, исчерпали себя.