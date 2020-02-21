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21.02.20 10:19

Днепропетровская область - лидер программы "Большая стройка", - советник премьера Голик

Советник премьер-министра Юрий Голик обнародовал презентацию того, что будет сделано в 2020 году в рамках национальной программы "Большая стройка" в Днепропетровской области.

Днепропетровская область - лидер программы "Большая стройка", - советник премьера Голик

Он опубликовал  ее на своей странице в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Днепропетровщина – лидер этой программы.

"Именно здесь будет построено и реконструировано самое большое количество школ, садиков, стадионов и дорог. Потому что здесь еще нашей командой в ОГА все процедуры - от идеи, архитектурного воплощения, проекта и до всей бюрократии - были проведены заранее и заключены в программу развития инфраструктуры региона на 2017 - 2021 годы", - отметил он.

Как отметил Голик, Днепропетровская область единственная, у которой поданный на утверждение в "Укравтодор" план ремонта дорог О и С (Дорожный фонд) состоит из дорог, по каждой из которых уже пройдены все процедуры. То есть весной область будет строить, а не проводить торги.

"Это важно. Мы научили отдельно взятый государственный орган не мыслить категориями бюджетного года, когда чиновники в середине февраля решают, что они будут делать в текущем году и начинают работы на объектах инфраструктуры к середине лета, и превратили всю область в одну большую строительную площадку. Именно этот подход сейчас внедряется по всей стране", - подчеркнул он.

Днепропетровская область - лидер программы Большая стройка, - советник премьера Голик 01

Днепропетровская область - лидер программы Большая стройка, - советник премьера Голик 02
Днепропетровская область - лидер программы Большая стройка, - советник премьера Голик 03

По словам советника премьера, таким образом наглядно видно к чему это приведет в числах - количество вводимых в эксплуатацию школ, дорог, стадионов и детских садиков, будет исчисляться десятками и сотнями, а не единицами, в каждой области страны.

"А Днепропетровской ОГА респект и удачи в реализации классного плана создания новой инфраструктуры, показанного в этой презентации. Уверен, все получится", - резюмировал он.

Ранее Юрий Голик сообщил, что Киевская ОГА представила планы "Большой Стройки" на 2020 год.

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