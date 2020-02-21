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21.02.20 10:54

Мне было дико наблюдать за событиями в Новых Санжарах: давайте оставаться людьми, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему было дико наблюдать за событиями в Новых Спнжарах на Полтавщине, где вчера происходили протесты из-за размещения там эвакуированных людей из Китая.

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Об этом он сказал во время заседания ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте не забывать, что страна была всегда очень толерантным государством. Мне дико было наблюдать вчера (я уверен как и вам, и 99% наших сограждан), что происходило с нашими гражданами, вернувшимися из Китая", - сказал спикер.

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Он отметил, что эвакуированные люди здоровы.

"Однако даже если бы кто-то из них был болен, поражен этим вирусом - это наши граждане, такие же, как мы с вами", - сказал Разумков.

Эти слова нардепы встретили аплодисментами.

Разумков также призвал "слышать друг друга и оставаться людьми".

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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