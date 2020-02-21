Мне было дико наблюдать за событиями в Новых Санжарах: давайте оставаться людьми, - Разумков

Об этом он сказал во время заседания ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Давайте не забывать, что страна была всегда очень толерантным государством. Мне дико было наблюдать вчера (я уверен как и вам, и 99% наших сограждан), что происходило с нашими гражданами, вернувшимися из Китая", - сказал спикер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Перегар от протестующих, страх, паника и тотальное недоверие к власти, - Артем Шевченко о событиях в Новых Санжарах. ФОТОрепортаж

Он отметил, что эвакуированные люди здоровы.

"Однако даже если бы кто-то из них был болен, поражен этим вирусом - это наши граждане, такие же, как мы с вами", - сказал Разумков.

Эти слова нардепы встретили аплодисментами.

Разумков также призвал "слышать друг друга и оставаться людьми".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разбили окна автобуса и забросали съемочную группу камнями, - журналист Махов о протестах в Новых Санжарах. ФОТО

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.