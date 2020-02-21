Чиновникам не доверяют 77% украинцев, - опрос Центра Разумкова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова.

Среди исполнительных и правоохранительных органов власти зачастую доверие выражается к Вооруженным Силам Украины (им доверяют 69% опрошенных), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (65%), Государственной пограничной службе (60%), Национальной гвардии Украины (60%).

Недоверие чаще высказывается к государственному аппарату (чиновникам) (77%), судебной системе в целом (76%), местным судам (71%), прокуратуре (68%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (66%), Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) ( 65%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) (65%), Правительству Украины (64,5%), Верховному суду (64%), Антикоррупционному суду (64%), Конституционному суду Украины (60,5%).

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.