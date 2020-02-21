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21.02.20 11:29

К Портнову есть вопросы, скажем так, - Венедиктова

Учитывая количество заявлений зарегистрированных экс-замглавы АП времен Виктора Януковича Андреем Портновым встреча руководителя ГБР с ним неизбежна.

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Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила врио главы Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова.

Венедиктова заверила, что пока что не знакома с экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андреем Портновым: "Но вопросы есть, скажем так".

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"Со стороны Андрея Портнова ничего нет абсолютно. Я знаю, что в телеграмм-канале он уже анонсировал встречу с руководством. Но пока никаких таких попыток не было. И исходя из того, что у нас очень много заявлений зарегистрировано именно Портновым, причем по резонансным делам, я думаю, что мы с ним обязательно увидимся", - пояснила Венедиктова.

С полным текстом интервью врио главы ГБР Ирины Венедиктовой: "У меня папа хотел мальчика. Поэтому я всегда поступаю по-пацански" можно ознакомиться здесь.

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