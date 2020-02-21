Мэрия Днепра и Филатов подают иск на пресс-службу СБУ о защите деловой репутации

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявили его адвокаты.

Речь идет об иинформации, распространенной пресс-службой СБУ в Днепропетровской области о том, что мерия Днепра присвоила 25 млн грн.

Адвокат Алексей Шевчук отметил, что мерия к этому в принципе не причастна, так как закупки по этому делу проводил отдельный департамент, который является отдельным юридическим лицом.

По его словам, пресс-служба СБУ сформировала позицию, которая не отвечает действительности, и распространила ее на своем сайте.

Дело касалось обысков на частных предприятиях, фигурирующих в госзакупках, однако свои обязательства перед государством они выполнили.

Адвокат Иван Салий подчеркнул, что таким образом СБУ дестабилизирует ситуацию в регионе, формируя недоверие к власти, а также подставляя главу службы Ивана Баканова.

Шевчук отметил, что в источниках, распространившихся сообщение СБУ, только два были средствами массовой информации.

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"Остальное - это были неизвестные интернет-порталы для того, чтобы сформировать в поисковых системах массив информационных месседжей о том, что в Днепропетровском регионе кто-то что-то расскрадает", - рассказал адвокат.

Он сообщил, что сегодня адвокаты обратились к данным ресурсам с просьбой предоставить право на реплику.

Адвокат Инна Тецкая сообщила, что уже заказано проведение лингвистической экспертизы на предмет того, где и как сформированы фактологические утверждения, чтобы в дальнейшем установить ущерб репутации органам самоуправления и лично мэру. Убыток будет установлен в денежном эквиваленте.

В свою очередь адвокат Инна Белова подчеркнула, что ответственность должна нести СБУ, так как ее сайт является источником официальной информации.

Напомним, СБУ подозревает чиновников горсовета Днепра в хищении денег при ремонте школ и детсадов.

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